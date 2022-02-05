Китайцы назвали самые вкусные блюда русской кухни

Китайские пользователи перечислили самые вкусные блюда русской кухни на платформе WeChat, которые следует обязательно попробовать при посещении России.

Так, пользователям посоветовали обратить внимание на фирменные супы, которые согревают жителей России в холода. В их числе — щи, а также уха, рецепты которых передаются из поколения в поколение

Кроме этого, летом иностранцам порекомендовали обязательно попробовать окрошку. Кроме этого, самыми вкусными блюдами посчитали русские каши — в этом списке пшеничная, гречневая, манная, ячневая, кукурузная.

Отмечается, что русские повара зачастую добавляют в такие блюда различные приправы и пряности, которые кардинально меняют вкус.