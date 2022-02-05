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Китайцы назвали самые вкусные блюда русской кухни

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Nikkolo / CC BY-SA 3.0

Китайские пользователи перечислили самые вкусные блюда русской кухни на платформе WeChat, которые следует обязательно попробовать при посещении России.

Так, пользователям посоветовали обратить внимание на фирменные супы, которые согревают жителей России в холода. В их числе — щи, а также уха, рецепты которых передаются из поколения в поколение

Кроме этого, летом иностранцам порекомендовали обязательно попробовать окрошку. Кроме этого, самыми вкусными блюдами посчитали русские каши — в этом списке пшеничная, гречневая, манная, ячневая, кукурузная.

Отмечается, что русские повара зачастую добавляют в такие блюда различные приправы и пряности, которые кардинально меняют вкус.

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Жизнь #Еда
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Топ комментариев

GammiPluh

у них вся разведка последние годы основывается на роликах из тиктока)

pepelmetal

Воо, лучше иди продолжай смотреть Гарри Поттера, а не лезь туда где ты чайник!

pepelmetal

Это мацы, смешно! ещё бы на голос америги ссылку кинул

west_nik

Что за разведка у СШП такая Максимильян? Когда флакончиком с какой то жидкостью болтают и говорят, что...
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