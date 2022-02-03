Генпрокурор потребовал разобраться со стоимостью тестов ПЦР

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости тестов на определение коронавирусной инфекции методом ПЦР, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Краснов поручил прокурорам субъектов Российской Федерации проверить обоснованность стоимости тестов «в связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций», говорится в сообщении.
По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, добавили в Генпрокуратуре.
В ведомстве отметили, что борьба с распространением коронавирусной инфекции находятся под постоянным контролем Генпрокуратуры.
«В центре пристального внимания прокуроров — выполнение установленных нормативов при организации тестирования населения на COVID-19, укомплектованность кол-центров достаточным количеством специалистов», — уточнили в Генпрокуратуре.
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