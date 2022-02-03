НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и еда
Актуальная тема
Человек и еда
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Творог предупредит развитие инфаркта

Источник:
Sibnet.ru
281 1
Фото: SKopp / CC BY-SA 4.0

Ежедневное употребление творога жирностью от 5% до 18% существенно снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт. Об этом заявили доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург и врач Сергей Агапкин в эфире «Россия 1».

По словам специалистов, в молочном жире в небольшом количестве содержится пентадециловая кислота. Чем ее больше в крови, тем меньше индекс массы тела и выше содержание хорошего холестерина.

Кроме этого, молочные продукты насыщены метионином — аминокислотой, которая регулирует жировой обмен. Жирный творог также насыщен витаминами, в первую очередь, группы A и D. Именно они отвечают за усвоение кальция в человеческом организме.

Медики порекомендовали съедать порядка 150-200 граммов жирного творога в день. Если превысить рекомендованную норму, это может вызвать негативные последствия.

Тема: Человек и еда
Помогут от усталости: семь чудодейственных продуктов
Выбираем сосиски: вкус, состав и упаковка
Шедевры из микроволновки: простые рецепты
Начинка и отверстие: чем отличаются манты и буузы
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Веселая игра рысят попала на видео в Прибайкалье
Число заболевших коронавирусом новосибирцев перевалило за 1,3 тысячи
Слава Степанов снял самую северную пустыню мира в Забайкалье
Иркутский губернатор Кобзев повторно заразился COVID
Самое популярное
Облачный сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
Зрителям Первого канала откроют тайну смерти Николая II
Китай встал на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине
Победителем из битвы Путина и Байдена выйдет Си Цзиньпин
Обсуждение (1)
Картина дня
Песков рассказал, о чем Путин говорил с Кадыровым
Рубль стал самой недооцененной валютой
Генпрокурор потребовал разобраться со стоимостью тестов ПЦР
Найден преследующий Землю троянский астероид
О самом главном
Год Черного Тигра: что обещает китайский гороскоп
Знаки ангелов: если часы показывают одинаковые цифры
Говорить правильно: какие слова и фразы выдают неуча
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Все статьи
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
35
МВД раскритиковало российские процессоры
32
Госдолг США установил исторический рекорд
31
Псаки попросила не сравнивать Россию и США
27
Путин рассказал о том, как Запад кинул Россию
26
Российских и украинских фигуристов посадили рядом на командном турнире
Sibnet.Ru