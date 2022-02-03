Творог предупредит развитие инфаркта

Ежедневное употребление творога жирностью от 5% до 18% существенно снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт. Об этом заявили доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург и врач Сергей Агапкин в эфире «Россия 1».

По словам специалистов, в молочном жире в небольшом количестве содержится пентадециловая кислота. Чем ее больше в крови, тем меньше индекс массы тела и выше содержание хорошего холестерина.

Кроме этого, молочные продукты насыщены метионином — аминокислотой, которая регулирует жировой обмен. Жирный творог также насыщен витаминами, в первую очередь, группы A и D. Именно они отвечают за усвоение кальция в человеческом организме.

Медики порекомендовали съедать порядка 150-200 граммов жирного творога в день. Если превысить рекомендованную норму, это может вызвать негативные последствия.