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Красноярцы закидали пост мэра о пылесосе вопросами про «черное небо»

Источник:
Sibnet.ru
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Мэр Красноярска Сергей Еремин предложил жителям в Instagram придумать имя для нового вакуумного пылесоса, в ответ красноярцы закидали мэра вопросами про загрязненный воздух.

«Собирают их своими руками наши красноярские "Кулибины" в специализированном автотранспортном предприятии. Если в прошлом году у нас было восемь таких вакуумных помощников, то в этом их уже 18! Причем наши пылесосы по качеству уборки не уступают зарубежным аналогам, но значительно дешевле», — написал Еремин.

Он предложил подписчикам дать имя разработанному пылесосу. В ответ горожане стали писать, что надо решить проблему «черного неба». «Да, воздух бы пропылесосить хорошенько», «А воздух почистить он может? Дышать не чем. Но, у мэра, как обычно, другие заботы», — такие комментарии оставляли подписчики.

В 2021 году режим «черного неба» в Красноярске вводился 13 раз. Источником смога становятся выхлопные газы и выбросы предприятий. В безветренную погоду они скапливаются в воздухе Красноярска. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.

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