Создан сверхлегкий пластик вдвое прочнее стали

Американские химики изобрели полимерный материал, обладающий сверхнизкой плотностью и примерно двукратно превосходящий высококачественную сталь по прочности.

Такой пластик можно будет использовать в качестве несущих конструкций зданий. В перспективе сферы применения прочного полимера будут расширяться, говорится в статье разработчиков, опубликованной журналом Nature.

Популярность полимеров объясняется тем, что их механические и физические свойства можно легко менять. В результате из одного сырья можно изготавливать гибкие резинки и высокопрочные конструкции.

Впрочем, авторы открытия признают, что полимеры также обладают определенными недостатками. Так, в основном они имеют хаотичную или аморфную структуру, что делает их уязвимыми для некоторых типов механических нагрузок.