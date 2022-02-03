НАВЕРХ
#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Создан сверхлегкий пластик вдвое прочнее стали

Источник:
Sibnet.ru
317 2
Фото: Bertil Timan / CC BY-SA 4.0

Американские химики изобрели полимерный материал, обладающий сверхнизкой плотностью и примерно двукратно превосходящий высококачественную сталь по прочности.

Такой пластик можно будет использовать в качестве несущих конструкций зданий. В перспективе сферы применения прочного полимера будут расширяться, говорится в статье разработчиков, опубликованной журналом Nature.

Популярность полимеров объясняется тем, что их механические и физические свойства можно легко менять. В результате из одного сырья можно изготавливать гибкие резинки и высокопрочные конструкции.

Впрочем, авторы открытия признают, что полимеры также обладают определенными недостатками. Так, в основном они имеют хаотичную или аморфную структуру, что делает их уязвимыми для некоторых типов механических нагрузок.

Еще по теме
Химтрейлы: что и зачем распыляют с неба
Рекордные молнии зафиксировали из космоса
Археологи нашли амулет из костей человека в Хакасии
Разгадан секрет образования золотой руды
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Красноярцы закидали пост мэра о пылесосе вопросами про «черное небо»
Новосибирских полицейских арестовали за незаконную охоту на косуль
Летчики МиГ‑31БМ вычислят условных врагов в небе Красноярского края
Новосибирская танцовщица Fraules выпустила новое горячее видео
Самое популярное
Облачный сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
Зрителям Первого канала откроют тайну смерти Николая II
Китай встал на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине
Победителем из битвы Путина и Байдена выйдет Си Цзиньпин
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин и Джонсон обсудили Украину
Угроза вторжения России разделила украинцев пополам
США признали превосходство Су-30СМ2 над своими истребителями
Российские власти выделят деньги на патриотические видеоигры
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Plaguer

Ха-ха, классика:"Но наши то ракеты, авианосцы и подводные лодки с "Томагавками" несут свободу и демократию!...

biden-is-a-goat

украина объявила России войну, а Россия на неё не пришла украина обиделась и сдалась без боя

mosquito__2010

Показушная вежливость самой лживой страны Мира это ложь и еще раз ложь. Они убийцы и грабители, а если...

jeryakob

че ж ты 20 лет помалкивал в тряпочку , принимая все это? продавал им стратегическое сырье? перекачивал...
Sibnet.Ru