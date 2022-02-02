Томское УФАС проверит цены на ПЦР‑тесты

Томское управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) исследует ситуацию с ценами на ПЦР-тестирование в регионе.

Согласно данным Общероссийского народного фронта, Томская область вошла в число регионов с особенно высокими ценами на ПЦР-исследования — в среднем они стоят около 2 тысяч рублей.

УФАС сделало запросы более чем в 50 медицинских организаций. На начальном этапе исследования рынка доводы заявителя подтвердились. УФАС установило цены на ПЦР-тестирование, значительно превышающие ценовые границы — до 3 тысяч рублей. Такой ценовой порог устанавливался для срочного тестирования на коронавирус.

Полученная информация анализируется в региональном управлении и передается в ФАС России.