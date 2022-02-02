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Томское УФАС проверит цены на ПЦР‑тесты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Томское управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) исследует ситуацию с ценами на ПЦР-тестирование в регионе.

Согласно данным Общероссийского народного фронта, Томская область вошла в число регионов с особенно высокими ценами на ПЦР-исследования — в среднем они стоят около 2 тысяч рублей.

УФАС сделало запросы более чем в 50 медицинских организаций. На начальном этапе исследования рынка доводы заявителя подтвердились. УФАС установило цены на ПЦР-тестирование, значительно превышающие ценовые границы — до 3 тысяч рублей. Такой ценовой порог устанавливался для срочного тестирования на коронавирус.

Полученная информация анализируется в региональном управлении и передается в ФАС России.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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Uynachalnica

Такой след оставил, что теперь вся страна разгребает, и не разгребет!

Muzykant

Давно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.

ForYouTube

Уродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном

лачинов

Ну да, ну да. Прям все плакали когда он в отставку уходил. Ох уж эти лицемеры ...
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