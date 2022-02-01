Суд подтвердил законность постановки Навального на учет за экстремизм

Петушинский районный суд Владимирской области отказался признать незаконной постановку оппозиционера Алексея Навального на профилактический учет как склонного к экстремизму и терроризму.

Навального поставили на учет в связи с тем, что он совершал административные правонарушения, в отношении него возбуждено уголовное дело, также он является учредителем организации, признанной экстремистской, указали в суде представители УФСИН.

Политик пытался обжаловать соответствующее решение администрации колонии в Покрове, где он отбывает срок. В октябре 2021 года администрация колонии сняла Навального с учета как склонного к бегству, но поставила на профилактический учет как экстремиста и террориста.

В январе 2022 года Навальный был внесен в перечень Росфинмониторинга, куда включают организации и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности.

В начале 2021 года администрация московского СИЗО «Матросская тишина» поставила Навального на учет как склонного к побегу, затем такое же решение приняла администрация владимирской ИК-2. Это решение оппозиционер несколько раз оспаривал.

Нахождение на учете как экстремиста и террориста означает, что с заключенным «проводятся индивидуальные профилактические беседы. Его также изолируют от «связей и условий, оказывающих пагубное влияние».