Каждый пятый сибиряк вложил деньги в ювелирные украшения

Около 16% мужчин и 23% женщин используют ювелирные изделия в качестве финансовой подушки безопасности, большинство мужчин тратят на украшения до 10 тысяч рублей, сообщается в опросе банка «Открытие».

При этом 17% мужчин и 14% женщин заявили, что не тратят ни копейки на ювелирные изделия. Почти 30% мужчин тратят на эти цели от 5 до 10 тысяч рублей. Такое же количество женщин вкладывают в кольца и серьги от 10 до 20 тысяч рублей.

14% мужчин и 12% женщин – готовы потратить на «ювелирку» от 20 до 50 тысяч рублей. А вот свыше 50 тысяч рублей в год на украшения тратят только мужчины и лишь 2%.

Почти половина сибиряков покупают украшения друзьям или близким не чаще раза в год. Несколько раз в год это делают 11% женщин и 28% мужчин. Несколько раз в месяц — лишь 2% сибиряков.