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Каждый пятый сибиряк вложил деньги в ювелирные украшения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Около 16% мужчин и 23% женщин используют ювелирные изделия в качестве финансовой подушки безопасности, большинство мужчин тратят на украшения до 10 тысяч рублей, сообщается в опросе банка «Открытие».

При этом 17% мужчин и 14% женщин заявили, что не тратят ни копейки на ювелирные изделия. Почти 30% мужчин тратят на эти цели от 5 до 10 тысяч рублей. Такое же количество женщин вкладывают в кольца и серьги от 10 до 20 тысяч рублей.

14% мужчин и 12% женщин – готовы потратить на «ювелирку» от 20 до 50 тысяч рублей. А вот свыше 50 тысяч рублей в год на украшения тратят только мужчины и лишь 2%.

Почти половина сибиряков покупают украшения друзьям или близким не чаще раза в год. Несколько раз в год это делают 11% женщин и 28% мужчин. Несколько раз в месяц — лишь 2% сибиряков.

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Новосибирск #Деньги
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Топ комментариев

колобок11

Не пора ли наши деньги вывести из-за бугра, чтобы они на нашу экономику работали?

merkulov tolya

в стране нищета а они продукты уничтожают

max5

Гениально, статисты не зря едят свой хлеб с икрой, раз способны выдавать такие перлы. Давайте рубль ещё...

turan601

есть только маленький нюанс, зарплата в европе в 10 раз больше чем в РФ
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