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Ростуризм запустит зимние чартеры на Байкал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: pixabay.com/ru/users/beever-3276145

Чартеры Из Москвы в Улан-Удэ и обратно запустят в 12 февраля, для туристов программа позволяет увидеть знамениты лед Байкала, сообщает Ростуризм.

Туристам из регионов будут предложены пакетные туры в Москву, позволяющие увидеть достопримечательности столицы. Чартерные программы реализует федеральный туроператор TUI Россия.

«Благодаря запуску зимних чартеров мы теперь имеем возможность продлить туристический сезон в Бурятии, показать Бурятию как одно из перспективных мест для зимнего активного отдыха», – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Туристов на Байкале завораживает прозрачный лед с живописными трещинами и многоэтажными пузырями. Кроме того, отдых в Бурятии — это вкусная еда и местный колорит.

Тема: Туризм в Сибири
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