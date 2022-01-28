Ростуризм запустит зимние чартеры на Байкал

Чартеры Из Москвы в Улан-Удэ и обратно запустят в 12 февраля, для туристов программа позволяет увидеть знамениты лед Байкала, сообщает Ростуризм.

Туристам из регионов будут предложены пакетные туры в Москву, позволяющие увидеть достопримечательности столицы. Чартерные программы реализует федеральный туроператор TUI Россия.

«Благодаря запуску зимних чартеров мы теперь имеем возможность продлить туристический сезон в Бурятии, показать Бурятию как одно из перспективных мест для зимнего активного отдыха», – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Туристов на Байкале завораживает прозрачный лед с живописными трещинами и многоэтажными пузырями. Кроме того, отдых в Бурятии — это вкусная еда и местный колорит.