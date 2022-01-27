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США испытали модель «бесшумного» сверхзвукового самолета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Специалисты NASA испытали в аэродинамической трубе уменьшенную модель самолета X-59, который будет летать со сверхзвуковой скоростью c минимальным уровнем шума, сообщается на сайте космического агентства.

При превышении телом скорости звука в воздухе образуется ударная волна, приводящая к звуковому удару. Из-за повышенного шума коммерческая эксплуатация сверхзвуковых самолетов затруднена.

Над проблемой работает компания Skunk Works, дочернее подразделение Lockheed Martin. Ее специалисты разрабатывают самолет X-59 QueSST, который будет иметь особую форму, предотвращающую звуковой удар.

Специалисты выяснили, что звуковой удар образуется, когда ударные волны сливаются между собой. По мнению разработчиков, форма нового самолета позволит ему летать практически бесшумно.

Испытания в аэродинамической трубе, прошедшие в Исследовательском центре NASA, позволяют на практике проверить предсказания инженеров с помощью потока воздуха, обдувающего модель.

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