Новосибирские власти назвали особенности пятой волны COVID

Пятая волна коронавируса, вызванная распространением штамма «омикрон», началась в Новосибирской области, заявил губернатор региона Андрей Травников в четверг.

«По всем сигналам: и объективной статистики, и загрузки здравоохранения можно констатировать, что пятая волна пандемии стартовала, в том числе и в Новосибирской области», — цитирует Травникова пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор назвал особенности пятой волны: распространяется новый трамм коронавируса «омикрон», но дельта-штамм также присутствует среди новых выявленных случаев заболевания.

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Вторая особенность: новый штамм захватывает все новые категории населения, в частности, более активно заражает детей.

«И последняя особенность пятой волны: если предыдущие волны шли с запада на восток с отставанием в две недели от европейской части, то пятая волна движется быстрее, сигналы прироста видим уже сейчас, практически синхронно с темпами прироста в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах в центральной части России», — сказал Травников.

Власти региона решили со следующего понедельника, 31 января, отправить младшеклассников на каникулы, среднее и старшее звенья — на дистанционку, в школах останутся только 11-классники.