Минфин предложил регулировать криптовалюты без их запрета

Минфин России считает, что полностью запретить операции с криптовалютой и предложил механизм регулирования ее оборота, говорится в письме ведомства, направленном зампреду российского правительства Дмитрию Чернышенко.

«Установив правила оборота и предусмотрев меры контроля, можно минимизировать угрозу стабильности финансовой системы и снизить использование криптовалют в противоправных целях», — приводит РБК текст документа.

В Минфине считают, что регулирование криптовалют должно привести к увеличению доходов бюджета. Ведомство предложило проводить все операции с криптовалютами через банки, а владельцев криптокошельков делить на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Предполагается создать операторов для обмена цифровых валют, идентифицировать владельцев кошельков по швейцарской системе, контролировать операции с помощью сервиса «Прозрачный блокчейн», а также разрешить проводить операции с криптовалютами физическим и юридическим лицам.

Банк России 20 января предложил запретить криптовалюты, так как идет угроза экологии страны и ее энергообеспечению. Кроме того, с криптовалютами связано довольно много случаев мошенничества.