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Минфин предложил регулировать криптовалюты без их запрета

Источник:
РБК
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Фото: Ludvig14 / CC BY-SA 3.0

Минфин России считает, что полностью запретить операции с криптовалютой и предложил механизм регулирования ее оборота, говорится в письме ведомства, направленном зампреду российского правительства Дмитрию Чернышенко.

«Установив правила оборота и предусмотрев меры контроля, можно минимизировать угрозу стабильности финансовой системы и снизить использование криптовалют в противоправных целях», — приводит РБК текст документа.

В Минфине считают, что регулирование криптовалют должно привести к увеличению доходов бюджета. Ведомство предложило проводить все операции с криптовалютами через банки, а владельцев криптокошельков делить на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

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Предполагается создать операторов для обмена цифровых валют, идентифицировать владельцев кошельков по швейцарской системе, контролировать операции с помощью сервиса «Прозрачный блокчейн», а также разрешить проводить операции с криптовалютами физическим и юридическим лицам.

Банк России 20 января предложил запретить криптовалюты, так как идет угроза экологии страны и ее энергообеспечению. Кроме того, с криптовалютами связано довольно много случаев мошенничества.

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