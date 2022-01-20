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Центробанк против: Россия запретит криптовалюты и майнинг?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: wuestenigel / Attribution License
Центробанк выступил за полный запрет оборота криптовалюты и ее майнинга на территории России. Регулятор полагает, что цифровые деньги создают высокие риски для российской экономики — в частности, под угрозой курс рубля. Зачем государству жесткие ограничения и что грозит майнерам и владельцам криптовалют?

Вопрос о регулировании криптовалют в России обсуждается уже несколько лет. Летом 2020 года был принят закон «О цифровых финансовых активах», который вступил в силу с 1 января 2021 года. Документ ввел понятие цифровой валюты, запретил расплачиваться криптовалютой за товары и услуги в России, но разрешил покупать, выпускать и продавать.

Что такое криптовалюта

Криптовалюта — цифровые «квазиденьги», защищенные шифрованием и передаваемые в Сети с помощью блокчейна. Они не имеют физической формы, все сделки совершаются виртуально. Выпустить валюту может любой человек, однако в инвестиционный инструмент она превращается только после начала котировок на биржах.

Большинство криптовалют работают без регулирующего органа. Работа систем поддерживается самими пользователями. Обычно единственным источником эмиссии виртуальной валюты является майнинг — процесс «добычи» представляет собой трудоемкие вычисления.

Самой известной на сегодня криптовалютой является биткоин, выпущенный в 2009 году. Весной 2011 года биткоин достиг паритета стоимости с долларом США. В конце 2020 года за один биткоин давали уже 60 тысяч долларов, однако его курс постоянно колебался. В настоящее время он стоит около 42 тысяч долларов.

Летом 2021 года Россия вышла на третье место в мире по майнингу биткоина, свидетельствуют данные Кембриджского университета. Сейчас суммарные мощности майнинга в стране уступают только США и Казахстану.

Всего в мире существует порядка 3 тысяч криптовалют. Биткоин лидирует по капитализации, которая на сегодня оценивается в 796 миллиардов долларов. На втором месте — Ethereum, капитализация которого составляет 374 миллиардов. В тройку также входит BNB, его капитализация оценивается в 79 миллиардов долларов.

Что предлагает Центробанк

Меры регулирования криптовалют прописаны в специальном докладе «Криптовалюты: тренды, риски, меры», опубликованном на сайте Центробанка. Регулятор предлагает:

  • Ввести ответственность за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые российскими юридическими и физическими лицами

  • Запретить организацию выпуска и сам выпуск, организацию обращения и обмена криптовалюты на территории России, а также установить ответственность за нарушение данного запрета

  • Ввести запрет для финансовых организаций на собственные вложения в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, запрет на использование российских финансовых посредников и инфраструктуры при любых операциях с криптовалютой

  • Запретить майнинг криптовалют и совершенствовать систему регулярного мониторинга операций с цифровыми деньгами, чтобы получать информацию об операциях российских клиентов на зарубежных рынках криптовалют

При этом Центробанк не планирует вводить запрет для граждан на владение криптовалютами. Они также смогут инвестировать в цифровые деньги, но исключительно в иностранных юрисдикциях, где подобные операции разрешены.

Какие риски увидел регулятор

Текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности, утверждается в докладе регулятора.

Так, майнинг создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки.

Увеличение объемов майнинга уже повлекло за собой резкий скачок потребления электроэнергии. Так, в Иркутской области, где установлены самые низкие в стране тарифы для населения, в 2021 году потребление электроэнергии выросло в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом.

По оценкам Bloomberg, сейчас в России действуют 17 миллионов электронных кошельков, в которых хранятся криптовалютные активы на общую сумму около 7 триллионов рублей.

Кроме этого, массовая покупка криптовалют населением может привести к оттоку капитала из России и ослаблению курса рубля, а также вызвать переток средств из банковских депозитов в криптовалюты. Высоким остается риск полной потери вложений частных инвесторов в криптовалюты, что грозит социальными потрясениями.

По оценке Центробанка, объем операций российских физических лиц с криптовалютами может достигать 5 миллиардов долларов, при этом в основном цифровые деньги покупают ради спекуляций, инвестиций, переводов за рубеж и ухода от требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Кто лоббирует запрет

Перед публикацией доклада агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники написало о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина согласилась запретить криптовалюты в России под влиянием Федеральной службы безопасности.

По словам анонимных источников, спецслужбы лоббируют запрет криптовалют, чтобы исключить возможность пожертвований для российской оппозиции и нежелательных организаций, так как подобные переводы практически невозможно отследить.

Законодательства других стран по-разному относятся к криптовалюте. Так, в 2017 году биткоины были признаны полностью легальным денежным средством в Японии и Белоруссии, где этими цифровыми деньгами можно легально расплачиваться за товары и услуги. В свою очередь, Китай в 2021 году ввел полный запрет на обмен криптовалют и майнинг.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 16 декабря 2021 года рассказал, что в нижней палате парламента обсуждаются два подхода к регулированию криптовалют: либо их полный запрет, либо полноценная легализация.

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