Соединенные Штаты и НАТО в среду передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности, которых Москва требует от Вашингтона и Брюсселя.

Американская сторона просила Россию не обнародовать текс ты документов, — но об основных положениях уже рассказали госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Блинкен рассказал, что американский документ представляет собой не формализованные предложения, а набор идей, и содержит «позитивные моменты», по которым Россия и США, как полагают в Вашингтоне, могут совместно работать. Это вопросы размещения наступательных ракетных систем, прозрачности учений и контроля над вооружениями.

В части отказа от расширения НАТО позиция Соединенных Штатов осталась прежней: Вашингтон не планирует отказываться от политики «открытых дверей» в альянсе, приводит альянс слова Блинкена.

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Столтенберг подтвердил, что НАТО не собирается идти на компромисс по вопросу своего расширения, включая возможное вступление в его состав Украины. При это альянс готов вести переговоры с Россией по другим направлениям, отметил генсек альянса.

Таким образом, Запад отказал России по всем трем ключевым требованиям: отказ от расширения НАТО, вывод сил альянса из Восточной Европы, появившихся там после 1997 года, и отказ от размещения вооружений, способных поразить цели на российской территории.