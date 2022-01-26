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Крупный бизнес США поддержал смягчение санкций против России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Представители крупного американского бизнеса попросили администрацию президента США и Конгресс смягчить санкции, которые готовятся на случай российского «вторжения» в Украину.

Соответствующие просьбы американским властям направили представители Chevron, General Electric, а также других крупных концернов с бизнесом в России, пишет агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что энергетические компании призывают власти США ограничить масштабы и сроки санкций. В частности, предлагается дать компаниям возможность выполнить обязательства, а также подумать над исключениями некоторой продукции из санкционного списка.

Американский институт нефти также поддержал смягчение ограничительных мер. «Санкции должны быть максимально целенаправленными, чтобы ограничить потенциальный ущерб конкурентоспособности американских компаний»,— уточнил представитель института.

Ранее Белый дом заявил, что готовящиеся санкции против России могут затронуть «оборонку», космос, финансовый и технологический сектора. Кроме того, президент США Джо Байден не исключил персональных санкций против российского президента Владимира Путина.

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Политика #Мир #Россия
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