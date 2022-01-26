Инфекционист сравнил «омикрон» и ОРВИ

Главврач «Инвитро-Сибирь» инфекционист Андрей Поздняков рассказал о различиях и сходствах нового штамма коронавируса «омикрон» и обычной ОРВИ.

По словам Позднякова, симптомы болезни, вызванной «омикроном», типичны для обычной ОРВИ. Сложно диагностировать коронавирус, основываясь на клинической картине.

«Многие пишут о том, что в 80% случаев типичным является боль в горле, насморк также типичен для омикрон-штамма, очень характерно снижение или отсутствие аппетита, мышечные боли, боли в суставах, потливость. Но если отложить в сторону пандемию COVID-19 и посмотреть на симптомы, то "омикрон" клинически, по совокупности симптомов, стал обычной респираторной инфекцией», — цитирует Позднякова пресс-служба «Инвитро».

Отсутствие обоняние при «омикроне» встречается редко — менее чем в 20% случаев. Инфекционист напомнил, что, несмотря на отсутствие специфических симптомов, новый штамм не менее опасен и заразен, чем другие вариации коронавируса.