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Новосибирск получит дополнительный миллиард на ремонт дорог к МЧМ-2023

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирская область выделит дополнительный миллиард рублей Новосибирску для проведения улично-дорожных работ по гостевым маршрутам чемпионатов по волейболу и хоккею, сообщила пресс-служба правительства региона.

Деньги направят на ремонт объектов по основным гостевым маршрутам — от аэропорта Толмачево до гостиниц и от гостиниц до мест проведения Чемпионата мира по волейболу — 2022 и Молодежного Чемпионата мира по хоккею — 2023.

«До конца августа будет произведен ремонт дорог, прилегающих к новой волейбольной арене. Продолжатся работы по реконструкции трасс на въезде в Новосибирск: Гусинобродского шоссе — Ленинск-Кузнецкое направление, улицы Кедровой, Ордынского направления», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Матчи первого этапа Чемпионата мира по волейболу-2022 пройдут в Новосибирске с 27 по 29 августа 2022 года.

Старт МЧМ по хоккею запланирован на 26 декабря 2022 года, в Новосибирске пройдет 16 встреч, в том числе игры сборных команд России, полуфиналы, финал, открытие, закрытие. К чемпионату в Новосибирске строятся новая ледовая арена и станция метро «Спортивная».

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