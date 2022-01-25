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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Хакасский терапевт лечил коронавирус мертвой водой и магнитами

Источник:
Sibnet.ru
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Терапевт поликлиники в Черногорске Николай Крапива выписывал пациентам от коронавируса мертвую воду и лечение магнитами. Минздрав Хакасии провел с врачом разъяснительную беседу.

«Эта вода мертвая, или она называется антиковидная вода. Я ее делаю аппаратом и шприцом набираю, в дыхательный аппарат вливает больной. Им даю бесплатно домой», — рассказал «Вестям» терапевт с полувековым стажем.

Также хакасский врач предложил дополнить это лечение магнитотерапией, поеданием кабачковых оладьев и свеклы. Местные жители в соцсетях пишут, что так терапевт Крапива всегда лечил своих больных.

«Пациентам рекомендуем по всем возникающим вопросам, в том числе связанным с назначением лечения, напрямую обращаться к заведующему терапевтическим отделением или заведующей поликлиникой Черногорской больницы», — сообщил Минздрав Хакасии. Ведомство уже провело с врачом разъяснительную беседу.

«Мертвая вода» или «структурированная вода» — понятие из нетрадиционной медицины. В такой воде якобы изменена структура «относительно равновесия к окружающей среде».

Тема: Коронакризис
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