Терапевт поликлиники в Черногорске Николай Крапива выписывал пациентам
от коронавируса мертвую воду и лечение магнитами. Минздрав Хакасии провел с врачом
разъяснительную беседу.
«Эта вода мертвая, или она называется антиковидная вода. Я ее
делаю аппаратом и шприцом набираю, в дыхательный аппарат вливает больной. Им
даю бесплатно домой», — рассказал «Вестям» терапевт с полувековым стажем.
Также хакасский врач предложил дополнить это лечение магнитотерапией,
поеданием кабачковых оладьев и свеклы. Местные жители в соцсетях пишут, что так терапевт Крапива всегда лечил своих больных.
«Пациентам
рекомендуем по всем возникающим вопросам, в том числе связанным с назначением
лечения, напрямую обращаться к заведующему терапевтическим отделением или
заведующей поликлиникой Черногорской больницы», — сообщил Минздрав Хакасии.
Ведомство уже провело с врачом разъяснительную беседу.
«Мертвая вода» или «структурированная вода» — понятие из нетрадиционной медицины. В такой воде якобы изменена структура «относительно равновесия к окружающей среде».