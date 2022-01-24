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Экс-министр в Приангарье ответит за махинации с медицинскими масками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Уголовное дело о махинациях с медицинскими масками и респираторами расследовано в Приангарье. В числе обвиняемых — шесть человек, в том числе бывший министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, сообщило в понедельник СУ СКР по региону.

По версии следствия, с апреля по октябрь 2020 года сын Ледяевой и с подельниками похитили более 90 миллиона рублей путем обмана, сбывая фальсифицированные медицинские маски и респираторы в учреждения здравоохранения Иркутской области.

С июня в преступлениях начала принимать участие сама Ледяева, которая на тот момент была главой Минздрава региона.

К уголовной ответственности привлечено шесть человек, вину в предъявленных обвинениях в полном объеме они не признали. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд.

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