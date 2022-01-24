Новосибирский циклолет испытают к 2025 году

Ученые Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН разработали циклолет — новый летательный аппарат, который можно будет использовать в качестве скорой помощи и городского такси.

Образец весом 60 килограммов уже прошел испытания на полигоне, и сейчас идет создание более крупномасштабного аппарата весом около 2,5 тонн.

«Аппарат весом 60 килограммов уже в конце 2020-го — начале 2021 года совершил свои первые тестовые полеты. Сейчас мы движемся к созданию более крупномасштабного циклолета весом 2,5 тонны и полезной нагрузкой около 600 килограммов», — рассказал директор ИТ СО РАН Дмитрий Маркович.

Это концепция летающего автомобиля для задач скорой помощи, МЧС, а возможно, и городского такси. Одно из важнейших качеств этого аппарата — низкий уровень шума. Это достигается за счет того, что в нем нет открытых лопастей.

По словам ученого, такие машины не заменят дроны и вертолеты, но, вполне возможно, со временем займут свое место в транспортной системе крупных городов. Разработка двухтонного демонстратора займет около четырех лет.

«У нас еще не существует таких документов, которые регламентировали бы полеты подобных аппаратов в рамках городских образований. На данный момент в России разрешены полеты дронов до 30 килограммов, даже 60-килограммовый аппарат может испытываться только на отдельных полигонах», — цитирует «Наука в Сибири» ученого.