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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

«Омикрон» добрался до двух Алтаев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Первые случаи заболевания «омикроном» выявили у жителей Алтайского края и Республики Алтай, сообщили представители надзорных органов и власти регионов.

Так, в Алтайском крае новый штамм подтвердили у 12 жителей Барнаула, из них один – ребенок. При этом один из заболевших вернулся из зарубежной поездки в Доминиканскую республику, ещё один почувствовал признаки недомогания после поездки на горнолыжный курорт Шерегеш. Все остальные Алтайский край не покидали.

Всех больных изолировали, они проходят лечение. Большинство из них переносят болезнь в легкой форме.

В соседнюю Республику Алтай «омикрон» добрался еще на прошлой неделе. Здесь штамм нашли у четверых человек, это двое детей и двое взрослых в Горно-Алтайске и Майминском районе.

По данным ТАСС, среди заразившихся – первоклассник и студентка. Взрослые, у которых выявлено заболевание, по предварительным данным, посещали Москву и Алтайский край.

Тема: Коронакризис
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Алтайский край #Здоровье #Новости COVID19
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