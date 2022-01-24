НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Небольшое потепление придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
494 0
Фото: © Sibnet.ru

Погода в Новосибирске в ближайшие дни будет безветренной и умеренно морозной, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, во вторник сильных осадков в Новосибирске не ожидается, днем возможен небольшой снег. Ночью будет 18-20, в дневные часы — 13-15 градусов ниже нуля.

Днем в среду также возможен небольшой снег, скорость ветра не будет превышать 2-7 метров в секунду. Ночью ожидается 16-18, днем — 12-14 градусов холода.

В четверг будет преимущественно без осадков. Ночные температуры ожидаются на уровне 20-22, дневные — 14-16 градусов ниже нуля.

Еще по теме
Температурная инверсия настигнет сибиряков
Наука нашла спасение для планеты в искусственном мясе
Штормовое предупреждение объявили в Норильске
Сибирякам пообещали «неприличную жару»
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ребенка на Алтае выгнали голым на мороз «для воспитания»
Экс-министр в Приангарье ответит за махинации с медицинскими масками
Новосибирских подростков начнут прививать от COVID
Новосибирский циклолет испытают к 2025 году
Самое популярное
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Авторы мультика «Маша и Медведь» признались в сексуальной «пасхалке»
Байден пообещал России катастрофу
Психолог увидела связь между возрастом женщины и моделью трусов
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
33
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
27
Поклонская отказалась от должности посла в Кабо‑Верде
25
Лавров призвал Запад подумать «по‑взрослому»
24
Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя Труда
23
Центробанк предложил полный запрет криптовалюты
Sibnet.Ru