Небольшое потепление придет в Новосибирск

Погода в Новосибирске в ближайшие дни будет безветренной и умеренно морозной, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, во вторник сильных осадков в Новосибирске не ожидается, днем возможен небольшой снег. Ночью будет 18-20, в дневные часы — 13-15 градусов ниже нуля.

Днем в среду также возможен небольшой снег, скорость ветра не будет превышать 2-7 метров в секунду. Ночью ожидается 16-18, днем — 12-14 градусов холода.

В четверг будет преимущественно без осадков. Ночные температуры ожидаются на уровне 20-22, дневные — 14-16 градусов ниже нуля.