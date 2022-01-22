Государство проверит обоснованность цен на ПЦР-тесты

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился в Федеральную антимонопольную службу по вопросу стоимости ПЦР-тестов на коронавирус. Глава правительства поручил проверить обоснованность стоимости исследования, сообщается на сайте кабмина.

«Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Провести проверку цен поручено Федеральной антимонопольной службе. Срок исполнения поручения — 1 февраля», — говорится в сообщении.

Законопроект о введении QR-кодов допускает, что в общественные места также можно попасть с отрицательным результатом ПЦР-теста. Роспотребнадзор решил сократить срок действия такого сертификата с 72 до 48 часов.

Стоимость таких исследований ранее раскритиковали в Госдуме. Так, депутат Олег Нилов заявил о наличии «колоссальной наценки»: по его данным, закупочная стоимость тестов составляет 120-150 рублей, тогда как конечному потребителю услуга обходится в 1,5-2 тысячи рублей.