Первый случай «омикрона» зафиксировали в Томской области

Заражение новым штаммом коронавируса «омикрон» впервые зарегистрирован в Томской области, сообщила в среду администрация региона.

«Первый случай омикрона сегодня зарегистрирован в Томске. До масштабной волны еще есть время, но нам всем нужно использовать его для подготовки, чтобы сберечь здоровье людей», — сказал губернатор Сергей Жвачкин.

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При заражении «омикроном» беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже, чем при предыдущих штаммах, теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения.

Симптомы похожи на те, которые бывают при сезонных ОРВИ. «Омикрон» считается более заразным, чем дельта-штамм коронавируса.