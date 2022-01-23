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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Раскрыт огромный потенциал экспорта российского водорода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Газпром

Российские компании в течение ближайших десяти лет смогут экспортировать ежегодно от 9 до 10 миллионов тонн водорода и аммиака, говорится в докладе Всемирного экономического форума и BCG «Как победить в гонке за углеродной нейтральностью».

«Серьезные перспективы есть у водородного бизнеса, как в части развития внутреннего рынка — в "зеленой" металлургии, производстве удобрений или эксплуатации тяжелой и карьерной техники, так и в отношении экспортного потенциала», — считает управляющий директор BCG Антон Косач.

По его словам, в 2021 году в России было сделано достаточно много в области ESG-политики (environmental — экология, social — социальное развитие, governance — корпоративное управление). В частности, был создан для развития водородного бизнеса как новой крупной конкурентной отрасли.

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По оценкам BCG, российские компании в большинстве своем прошли «этап принятия» новой реальности и концепции углеродной нейтральности. Уже сейчас потенциал декарбонизации деятельности российского бизнеса сопоставим с международными компаниями.

Концепция углеродной нейтральности предполагает постепенный переход к снижению воздействия на окружающую среду. Водородная энергетика — часть этого процесса.

Тема: Новая энергетика
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Экономика #Недра и ТЭК
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