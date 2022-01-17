Безопасные гадания: как перед Крещением заглянуть в будущее

Гадают ли на Крещение? Как правильно провести обряды в городских условиях, не нарушив православных традиций? Какие гадания самые безопасные и простые?

Святки — традиционная пора гаданий на Руси. Это период с Рождества, 7 января, и до Крещения, 19 января. При этом лучшее время, когда предсказания наиболее точные, Сочельник — ночь перед Крещением.

Считается, что в сам день Крещения гадать нельзя. Важно завершить все ритуалы ночью, а если по каким-то причинам гадание заканчивается утром, начать день нужно с молитвы. Почему?

«В период Святок ангелы активно спускаются на землю, дабы стать людям проводниками — Новый год еще не вступил в полную силу, но энергии уже раскручиваются. Изначально цель каждого ангела — направлять и оберегать людей, к которым они приходят. Так и происходит в Святки. Поэтому гадания, которые в обычные дни считаются грехом, как бы прощаются Высшими силами», — комментирует эзотерик Маргарита Любимова.

По ее словам, в этот период гадать абсолютно безопасно, даже если никогда раньше этого не делал. Но лучше всего не совершать никаких сложных ритуалов.

Самыми безопасными эзотерик считает гадания на воске. Воск — сам по себе очищающий материал, потому что он плавится, когда горит свеча, а огонь с эзотерической точки зрения очищает и исцеляет.

«Во время горения свечи буквально сгорает весь негатив. Каким бы ни было гадание, возможно, пугающим или волнующим, все равно пламя свечи уберет весь негатив, будь то реальная угроза или просто эмоции», — поясняет собеседница.

Чтобы погадать на воске, нужно подождать, пока свеча немного расплавится и слить воск в емкость с водой. Полученную фигурку можно трактовать, проявив фантазию, существуют сотни разных вариантов и идей.

Но есть и другие гадания, которые не предусматривают общения с «нечистой силой» и сложных ритуалов. Их можно выполнить в условиях простой городской квартиры, без всякой мистики.

Самые простые гадания перед Крещением

Гадание по цепочке

Для гадания нужна цепочка, желательно, не бижутерия, а золотая или хотя бы серебряная. Ее нужно потереть в руках, а потом бросить на ровную поверхность. По тому, как ляжет цепочка, можно судить о будущем:

Образовала круг — год будет спокойным

Легла ровной полосой — удачный год

Запуталась — к трудностям

Треугольник — к удаче в любви

Бант — к свадьбе

Волны — насыщенный год, взлеты и падения

Семь стаканов

Для этого гадания нужно взять семь стаканов или рюмок. В них положить символическое наполнение, не глядя поменять местами, накрыть чем-нибудь и вытянуть случайный. Если подходящего символа не оказалось под рукой, можно придумать свой. Примеры:

Соль — к трудностям

Сахар — к сладкой жизни

Хлеб — к богатству

Кольцо — к свадьбе

Спичка — к прибавлению в семье

Зерно — к продвижению в карьере

Вода — к спокойному году

На имя суженого

Это гадание было широко распространено еще на Руси. В Сочельник нужно выйти на улицу и спросить первого встречного мужчину, как его зовут. Это и будет именем будущего супруга.

На исполнение желаний

В ночь на Крещение следует написать желания на маленьких листках бумаги и положить их под подушку. Количество не ограничено. Утром, сразу после пробуждения, вытянуть три случайных бумажки — эти желания сбудутся в новом году.

Музыкальное гадание

Чтобы погадать на песнях, нужно поставить плейлист в смартфоне в режим случайного выбора или включить радио. Перед тем, как включить песню, важно сформулировать вопрос.

Услышанные строчки случайной композиции и будут ответом на него. Это гадание можно повторять сколько угодно раз — в зависимости от количества вопросов.