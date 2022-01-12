В чем опасность «американского коронавируса» кошек?

Американские ученые обнаружили у кошек неизвестную инфекцию, схожую с коронавирусом. Представляет ли новый вирус угрозу для человека или обнародованные данные — просто часть рекламной компании ветеринарных препаратов?

Домашние питомцы — потенциально самый опасный для человечества «резервуар» для мутаций вирусов и бактерий. В свое время прирученные животные наградили людей туберкулезом, оспой, холерой, корью. Однако преодоление межвидового барьера требует значительного времени или определенных неблагоприятных обстоятельств.

Чем заболели американские кошки?

Ученые из Университета Теннесси обнародовали тревожащие данные — порядка 70% проб сыворотки крови, взятых у кошек в разных регионах США до начала пандемии, оказались положительными на антитела против SARS-CoV-2, а также родственного ему SARS-CoV, вызывающего атипичную пневмонию.

Единственное логичное объяснение — животные контактировали с другим вирусом, который настолько похож на белок возбудителя COVID-19, что вызывает в организме выделение антител против вызвавшего пандемию коронавируса.

Другие гипотезы исследователи признали маловероятными. Сначала ученые думали, что антитела возникли после контактов кошек с давно изученными коронавирусами OC43, NL63 и 229E, которые вызывают у человека обычную простуду и практически не представляют опасности.

Однако белковый шип SARS-CoV-2 довольно сильно отличается от таких вирусов, поэтому переболевшие «старыми» коронавирусами не могут получить иммунитет от COVID-19. Между тем у кошек он был.

Существование среди домашних животных похожего на SARS-CoV-2 неизвестного вируса может представлять серьезную угрозу, предупреждают авторы исследования. Если инфекция мутирует, ее следующим носителем может стать человек.

Кошки остановят пандемию коронавируса?

Науке известны множество заболеваний, которые вызываются различными коронавирусами. Фактически, для каждого вида есть свои коронавирусные инфекции. Например, среди кошек распространены коронавирусные энтериты и перитониты, рассказал Sibnet.ru глава пресс-службы управления ветеринарии Новосибирской области Юрий Шмидт.

«Американцы воспользовались моментом и подняли информационную волну, чтобы владельцы кошек обратили внимание на необходимость лечения кошек от коронавирусных инфекций. Поэтому исследование может иметь коммерческие корни», — предполагает эксперт.

По словам Шмидта, недавно в США появились эффективные препараты для лечения кошек от специфических коронавирусов. На фоне пандемической истерии такие лекарства могут стать весьма востребованными.

Он напоминает, что коронавирусами также активно болеют птицы, собаки и другие домашние животные. Но птичьи вакцины от коронавирусов уже давно разработаны, есть препараты и для собак. Между тем лечение кошек от таких заболеваний стало возможным только недавно, и новые препараты нуждаются в продвижении на рынок.

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Но недооценивать опасность тоже нельзя, подчеркивает Шмидт: «Есть понятие единого здоровья. Преодоление межвидового барьера вирусами действительно возможно. Если коронавирусы человека и кошки встретятся в одном организме и вступят в популяционную связь, последствия могут быть непредсказуемые».

Эксперт полагает, что при негативном сценарии все может закончиться биологической катастрофой. Но паниковать заранее не стоит — такой «мутант» вполне может оказаться полезным и выступить в качестве неспецифической вакцины от COVID-19. «Возможно, именно кошки спасут человечество от пандемии», — заключает Шмидт.