Курс доллара подскочил на фоне событий в Казахстане

Рубль продолжил снижение к пар доллара и евро, европейская валюта поднялась выше 87 рублей впервые с 27 августа, доллар подскочил выше 77 рублей — впервые с 21 апреля 2021, следует из данных Московской биржи.

Давление на рублевые активы усилилось после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у ОДКБ, сказал в интервью РИА Новости финансовый эксперт Сергей Дроздов.

По его словам, против российской валюты играет снижающиеся котировки нефти. Еще одним фактором выступают ожидания инвесторов встречи глав России и США, которая запланирована на 10 января.

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы организации в Казахстан после обращения Токаева. В стране с начала января бушуют массовые беспорядки.