Полиция проверит видео с издевательствами над собакой в Новосибирске

Очевидцы сняли видео, как девушка швыряет маленькую собачку на прогулке, полиция проведет проверку, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Видео появилось в паблике «Подслушано Первомайка». Девушка вынесла на прогулку маленькую собачку. Она швыряла ее на снег, таскала за одну ногу и по-другому издевалась над собачкой. Подписчики массово осудили поведение девушки.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.