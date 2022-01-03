Полиция проверит видео с издевательствами над собакой в Новосибирске

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Очевидцы сняли видео, как девушка швыряет маленькую собачку
на прогулке, полиция проведет проверку, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.
Видео появилось в паблике «Подслушано Первомайка». Девушка вынесла на прогулку маленькую
собачку. Она швыряла ее на снег, таскала за одну ногу и по-другому издевалась над собачкой. Подписчики массово осудили поведение девушки.
«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции
проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщает
ГУ МВД по Новосибирской области.