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Барнаулец упал со скалы при запуске фейерверка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Барнаула упал со скалы на берегу реку Катунь при запуске фейерверка, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.

1 января в селе Чемал житель Барнаул упал со скалы на берегу реку Катунь при запуске пиротехнического изделия. Пожарные вытащили мужчину из реки и передали бригаде скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

«В период новогодних выходных и праздничных дней возрастает риск возникновения пожаров, дорожно-транспортных и других происшествий. Убедительно просим Вас относиться бережно к своей жизни и здоровью, не злоупотреблять алкоголем, не оставаться долго на улице в нетрезвом состоянии в ночное время», — предупредили сотрудники МЧС.

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Алтайский край #Происшествия
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