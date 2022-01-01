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Деловой гороскоп: удача придет к пяти знакам Зодиака

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которых ждет удача в профессиональной и финансовой сферах в 2022 году. Кто заработает много денег, а кто может смело открывать свое дело?

Согласно гороскопу карьеры и финансов на 2022 год, наиболее удачливыми в деловой сфере в новом году окажутся Тельцы, Близнецы, Козероги, Водолеи и Рыбы.

Телец

Для Тельцов в 2022 году тема карьеры и финансов окажется приоритетной. Новый год даст возможность хорошо заработать, вероятна также перспектива пассивного заработка.

В новом году Тельцам удастся добиться многого, не прилагая при этом нечеловеческих усилий. Год для этого знака окажется одновременно расслабленным и плодотворным — а это редкостная удача.

Близнецы

Близнецам 2022 год принесет заряд энергии и бодрости. Именно в этом будет заключаться главный секрет успеха — настало время для максимальной активности в профессиональной жизни.

В деловой сфере все будет зависеть от самих Близнецов: не стоит ждать счастливых случайностей, просто делать свое дело и успех придет. Добросовестные усилия оправдаются хорошими заработками. Год очень благоприятен для тех, кто меняет работу или открывает свой бизнес.

Козерог

Козерогам в деловой сфере в новом году предстоит многое обдумать. Залогом делового успеха станет партнерство и полезные связи. 

Стоит обращаться к знакомым из прошлого и не бояться налаживать новые контакты. 2022 год наиболее удачен для тех, чья главная цель, — увеличить уровень дохода, стоит сосредоточиться не на карьере, а именно на финансах.

Водолей

Для Водолеев 2022 год окажется по-настоящему удачным. Будет очень хорошая возможность вырасти финансово, реализовать себя, перейти на новый жизненный уровень.

Удача в 2022 году — на стороне тех, кто меняет работу, учится новому, открывает необычный проект. Не бойтесь рисковать, пробовать новые пути — наступает ваше время для роста в любой сфере.

Рыбы

Карьера и деньги в 2022 году окажутся, пожалуй, приоритетом в жизни Рыб. Есть все шансы укрепить текущие позиции и достигнуть новых высот в том, что загадали. Правда, есть риск, что времени на личную жизнь будет маловато.

Год благоприятен для тех, кто работает в финансовой сфере, а также для тех, кто мечтал накопить крупную сумму для реализации смелых планов — к концу года у вас все получится. Крупные покупки окажется удачными.

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dddd

А я что говорил, надо больше пить!

alemtin

Типа раньше они боялись вылезти

Nosferatu_25

Почему тебя еще не изолировали в отдельной палате?

ponhik78

Америка прогнозирует "перестройку" исходя из своих влажных мечтаний)))
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