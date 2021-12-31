Синоптики описали погоду в новогоднюю ночь в Забайкалье

Морозы до 38 градусов ожидаются в новогоднюю ночь в забайкальском крае, а 1 января может выпасть снег, сохранится холодная погода, сообщает Забайкальский гидрометцентр.

31 декабря ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду, днем в отдельных районах 8-13 метров в секунду.

Температура ночью 33-38 градусов мороза, местами 26-31 градусов, по северной половине края до 43 градусов, днем 12-17 градусов, местами 20-25 градусов, по северной половине края до 30 градусов мороза.

В первый день 2022 года будет небольшой, местами умеренный снег, поземок. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах 15-20 метров в секунду. Температура ночью 28-33 градусов, местами 19-24 градусов мороза, днем 13-18 градусов, при облачности 23-28 градусов мороза.