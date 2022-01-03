Политический гороскоп: когда Россию ждет новый подъем

Будет ли война с Украиной в 2022 году, станет ли Белоруссия частью России и когда начнется экономический подъем?

В напряженной политической обстановке есть немало вопросов, которые волнуют россиян. Астролог Маргарита Любимова составила для Sibnet.ru политический астропрогноз по главным напряженным политическим и экономическим направлениям.

Будет ли война с Украиной?

Войны не будет. Даже если продолжатся накаленные взаимоотношения, контакт между странами потерян не будет, и явных военных действий не предполагается.

Ждать ли разрядки отношений между Россией и Западом?

В целом, нет. Фактически отношения останутся точно такими же, как и до этого, никаких изменений и послаблений не будет, но это никак не повлияет на жизнь что в России, что на Западе.

Станет ли Белоруссия частью России?

Нет, есть ряд причин, одна из которых — сложное выстраивание взаимоотношений. Чтобы Белоруссия стала частью России, нужно очень много ресурсов и времени. Но такие разговоры могут быть, и возможность реализации может появиться ближе к 2023 году.

Ждать ли позитивных перемен в российской экономике?

Позитивных перемен, таких, как нам бы этого хотелось, фактически не будет, экономика, к сожалению, по крайней мере, в 2022 году, будет находиться на том же уровне. Некоторые сферы просядут еще больше, что негативно повлияет на общий настрой.

Но многим согражданам надоест находиться в состоянии подвешенности, они захотят праздника и развлечений. А благодаря этому сферы развлечения, ресторанный бизнес, путешествия внутри страны начнут выходить на стабильную позицию и увеличат обороты. Что, в свою очередь, поддержит экономику на том же уровне и не даст ухудшения ситуации.

Инфляция замедлится?

К сожалению, цены как росли, так и будут расти с такими же темпами. Есть риск того, что цены вырастут настолько сильно, что большинству придется серьезно задуматься о том, где и как найти дополнительный заработок, чтобы элементарно жить на определенный минимум.

Что ждет Россию после 2022 года?

В целом в 2022-м году Россию не ожидает каких-то резких перемен, все будет фактически точно так же, как и в 2021 году. Изменения мы сможем увидеть только в 2023 году.

Начиная с 2023 года экономика будет развиваться, страна начнет выходить из состояния стагнации, будет легче зарабатывать деньги — во многих сферах откроются новые перспективы.

Будет больше энергии, больше позитивного настроя. Люди начнут действовать не от безысходности, а станут идти за перспективами, будет действительно больше драйва, больше возможностей. Это будет такой новый виток в жизни России.