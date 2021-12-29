«Толерантные» бронзовые скульптуры в Приангарье рассмешили соцсети

Жители города Усть-Илимска Иркутской области одели бронзовые скульптуры в новогодние наряды. Темнокожие люди в одеждах Деда Мороза и Снегурочки рассмешили пользователей соцсетей.

«Сегодня в сквере у скульптуры ''Семья'' установили ёлку. Сотрудники музея украсили её игрушками, которые ещё в прошлом году собрали вместе с жителями города. Участники студии ''Лада'' облачили в праздничные одежды скульптурную группу», — сообщила пресс-служба краеведческого музея в Усть-Илимске.

Скульптура представляет собой семейную пару с двумя детьми. Из-за бронзового цвета скульптуры в праздничных нарядах оказались похожими на темнокожих людей, над чем посмеялись пользователи Сети.