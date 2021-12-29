«Толерантные» бронзовые скульптуры в Приангарье рассмешили соцсети

Жители города Усть-Илимска Иркутской области одели бронзовые скульптуры в новогодние наряды. Темнокожие люди в одеждах Деда Мороза и Снегурочки рассмешили пользователей соцсетей.
«Сегодня в сквере у скульптуры ''Семья'' установили ёлку. Сотрудники музея украсили её игрушками, которые ещё в прошлом году собрали вместе с жителями города. Участники студии ''Лада'' облачили в праздничные одежды скульптурную группу», — сообщила пресс-служба краеведческого музея в Усть-Илимске.
Скульптура представляет собой семейную пару с двумя детьми. Из-за бронзового цвета скульптуры в праздничных нарядах оказались похожими на темнокожих людей, над чем посмеялись пользователи Сети.
fydor55Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)
Saw77МИРУ--МИР...капитализм это тупиковая модель развития планеты....
korvinsSмаксимка ты сам то в эти сказки веришь?Им народ России нафиг не нужен это лишние рты им наши ресурсы...
olegsbeglovА для чего вообще нато? А если Англия с Германией или Францией перегрызутся? Они могут. Если готовятся,...