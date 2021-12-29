Известный фотограф Слава Степанов сфотографировал новогодний Новосибирск с высоты, в том числе популярный каток неприличной формы.

Именно фотография Степанова с высоты сделала знаменитым каток в центре Новосибирска в 2019-2020 году. С этого ракурса каток у Оперного театра был похож на член. В этом году каток также открыли для горожан, его форма также не изменилась.

На территории Театрального сквера стоит городская елка высотой 21 метр, которая была изготовлена по заказу заводом ELKA DE (Московская область, город Петушки). Каркас ели и ветки были доработаны новосибирскими специалистами под руководством Павла Грамма для того, чтобы в дальнейшем елка ежегодно могла менять свой внешний вид.

Елочная иллюминация изготовлена новосибирским конструкторским бюро «Светодизайн». При этом старая гирлянда «Снежное кружево» обрела новую жизнь – установленные на елке арки оформлены снежинками. Сейчас на главной городской елке насчитывается около 2 тысячи елочных игрушек.

Новосибирск в 2022-2023 году перед проведением в городе молодежного чемпионата мира по хоккею получит звание «Новогодней столицы России».