Продажу алкоголя запретят в Омске в местах скопления народа

Продажа алкоголя будет ограничена в Омске в местах, где будут проводиться праздничные мероприятия, сообщил в среду пресс-центр городской администрации.

Спиртными напитками (в том числе пивом) во время массовых праздников нельзя будет торговать на всех площадках, где запланированы мероприятия. Ограничения касаются территории «Омской крепости», сквера имегни Алтунина и Соборной площади.

Контроль над деятельностью торговых объектов, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий, будет осуществлять полиция.