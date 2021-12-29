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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Гео #ЧП

Продажу алкоголя запретят в Омске в местах скопления народа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Продажа алкоголя будет ограничена в Омске в местах, где будут проводиться праздничные мероприятия, сообщил в среду пресс-центр городской администрации.

Спиртными напитками (в том числе пивом) во время массовых праздников нельзя будет торговать на всех площадках, где запланированы мероприятия. Ограничения касаются территории «Омской крепости», сквера имегни Алтунина и Соборной площади.

Контроль над деятельностью торговых объектов, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий, будет осуществлять полиция.

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Омск #Город #Новый год
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Топ комментариев

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)

Saw77

МИРУ--МИР...капитализм это тупиковая модель развития планеты....

korvinsS

максимка ты сам то в эти сказки веришь?Им народ России нафиг не нужен это лишние рты им наши ресурсы...

olegsbeglov

А для чего вообще нато? А если Англия с Германией или Францией перегрызутся? Они могут. Если готовятся,...
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