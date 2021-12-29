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Глава буддистов России оценил появление буддийского «чуда» в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Буддистов России XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев увидел в фигуре, которая появилась в куске льда — счастливый знак.

Каждый год на Новый год в центре Закаменска, жители Закаменского района устанавливают сказочные фигурки из льда, вырезанные из реки Джида.

«Вот так коренные жители Закаменского района хамниганы из села Мыла, нашли чудо — лед, внутри которого мы определили образ ганжира. Нашедшим чудо оказался Баир Жамьянов. И не случайно этот треугольник льда мылинцы поставили на самый верх композиции, как шапку», — сказал Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

На крыше каждого дугана устанавливают золоченный или же медный шпиль. Этот шпиль на санскрите называют ганжир, на тибетском дзодэн, что в переводе означает «полный сокровищ».

Ганжир — не только украшение крыши, но также можно назвать ушнишей дугана, символизирующей просветление и олицетворяющей пять Дхьяни Будд. Ганжир можно условно разделить на два вида: колокольчикобразный Ганжир и вазаобразный Ганжир. На изображении колокольчикобразный Ганжир.

Нашли это уникальное природное создание мылинцы, коренные жители района хамниганы, вырезая лед на реке Джида. Очень хороший знак увидели жители Закаменского района и буддисты России.

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