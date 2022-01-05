Астрологи и экстрасенсы: уйдет ли коронавирус в 2022 году?

Коронавирус уже два года держит планету в заложниках. С каждым новым небольшим спадом появляется надежда, что болезнь уйдет, но вирус не отступает. Сможет ли человечество победить коронавирус в 2022 году?

Вспышка COVID-19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайской Ухане. В России за два года выявлено более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом, от облизни умерло более 305 тысячи человек.

Коронавирус останется?

Экстрасенсы, эзотерики и астрологи сходятся в одном — в 2022 году мир не победит коронавирус, на это потребуется гораздо больше времени.

«Карты говорят следующее: с середины весны будет ощутимое ухудшение эпидемиологической обстановки. При этом реальную ситуацию от нас будут скрывать. Политики и официальные СМИ будут говорить, что все хорошо или, как минимум, все не так плохо, как есть на самом деле», — сказал Sibnet.ru руководитель Русской Школы Таро Сергей Савченко.

По его прогнозу, ближе к концу года ситуация с коронавирусом все же станет лучше по сравнению с началом года. Связано это с тем, что будет «найдено лекарство или технология лечения, позволяющие реально эффективно лечить коронавирус».

шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Похожего мнения придерживается

«Сейчас наши эксперты в области медицины вооружены всеми знаниями, чтобы противостоять вирусу. Несмотря на это, инфекция продолжит распространяться, но жестких ограничений и общенациональных локдаунов я не наблюдаю. Это связано с всемирной вакцинацией, которая оказывает положительное влияние и подавляет распространение инфекции», — сказала Sibnet.ru Ахметжанова.

Угроза новой пандемии

При этом Ахметжанова прогнозирует, что в 2022 году перед человечеством может возникнуть новая угроза, вирус начнет еще сильнее мутировать и адаптироваться.

«Вследствие чего есть вероятность наступления новой пандемии, явными проявлениями которой будут менингит и высокая температура», — сказала ясновидящая.

Но, по ее словам, врачи начнут вести активную борьбу с новым заболеванием, и уже к октябрю 2022 смогут побороть и устранить вирус. Следующая вспышка заболевания, равная по силе COVID19, возможна в 2024 году.

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Астролог Павел Глоба считает, что в течении 2022 года напряженная эпидемиологическая ситуация не только не разрешиться, но и может получить неожиданное развитие.

«Вполне вероятно мир находится на пороге новой и вполне реальной угрозы для человечества», — написал Глоба в своем блоге.

По его прогнозу, наиболее опасными станут май, октябрь и ноябрь — месяцы, отмеченные затмениями Солнцем и Луны. Наиболее угрожающим, по мнению Глобы, выглядит лунное затмение 8 ноября 2022 года, которое «в худшем случае может нести за собой угрозу для здоровья многих людей».

Шанс на здоровье

Астролог Маргарита Любимова считает, что тем не менее Год водяного Тигра будет более позитивный, чем предыдущие два года.

«Может показаться что ситуация складываться еще хуже, чем было. Сильно большое волнение в народе будет. Но это больше психосоматическое состояние у людей, потому что два года были очень тяжелые и очень много произошло личных драм в жизни людей и трагедий в их семьях», — сказала Sibnet.ru астролог.

По ее словам, энергии года дадут шанс восстановиться и психологически, и в плане физического здоровья. «Больше будет динамики и желания людей выходить на улицу, развлекаться, убрать с себя состояние тревоги. Кто-то в этом году перестанет подвергаться коллективной апатии, сможет легко выйти и адаптироваться к новым реалиям жизни», — заключила Любимова.