НАВЕРХ
Отношения
Карьера
Любовь
Психо
Праздник
Оракул

Астрологи и экстрасенсы: уйдет ли коронавирус в 2022 году?

Источник:
Sibnet.ru
603 0
Фото: © Sibnet.ru
Коронавирус уже два года держит планету в заложниках. С каждым новым небольшим спадом появляется надежда, что болезнь уйдет, но вирус не отступает. Сможет ли человечество победить коронавирус в 2022 году?

Вспышка COVID-19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайской Ухане. В России за два года выявлено более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом, от облизни умерло более 305 тысячи человек.

Коронавирус останется?

Экстрасенсы, эзотерики и астрологи сходятся в одном — в 2022 году мир не победит коронавирус, на это потребуется гораздо больше времени.

«Карты говорят следующее: с середины весны будет ощутимое ухудшение эпидемиологической обстановки. При этом реальную ситуацию от нас будут скрывать. Политики и официальные СМИ будут говорить, что все хорошо или, как минимум, все не так плохо, как есть на самом деле», — сказал Sibnet.ru руководитель Русской Школы Таро Сергей Савченко.

По его прогнозу, ближе к концу года ситуация с коронавирусом все же станет лучше по сравнению с началом года. Связано это с тем, что будет «найдено лекарство или технология лечения, позволяющие реально эффективно лечить коронавирус».

Похожего мнения придерживается шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

«Сейчас наши эксперты в области медицины вооружены всеми знаниями, чтобы противостоять вирусу. Несмотря на это, инфекция продолжит распространяться, но жестких ограничений и общенациональных локдаунов я не наблюдаю. Это связано с всемирной вакцинацией, которая оказывает положительное влияние и подавляет распространение инфекции», — сказала Sibnet.ru Ахметжанова.

Угроза новой пандемии

При этом Ахметжанова прогнозирует, что в 2022 году перед человечеством может возникнуть новая угроза, вирус начнет еще сильнее мутировать и адаптироваться.

«Вследствие чего есть вероятность наступления новой пандемии, явными проявлениями которой будут менингит и высокая температура», — сказала ясновидящая.

Но, по ее словам, врачи начнут вести активную борьбу с новым заболеванием, и уже к октябрю 2022 смогут побороть и устранить вирус. Следующая вспышка заболевания, равная по силе COVID19, возможна в 2024 году.

#Здоровье
Как расшифровать тест на антитела 

Астролог Павел Глоба считает, что в течении 2022 года напряженная эпидемиологическая ситуация не только не разрешиться, но и может получить неожиданное развитие.

«Вполне вероятно мир находится на пороге новой и вполне реальной угрозы для человечества», — написал Глоба в своем блоге.

По его прогнозу, наиболее опасными станут май, октябрь и ноябрь — месяцы, отмеченные затмениями Солнцем и Луны. Наиболее угрожающим, по мнению Глобы, выглядит лунное затмение 8 ноября 2022 года, которое «в худшем случае может нести за собой угрозу для здоровья многих людей».

Шанс на здоровье

Астролог Маргарита Любимова считает, что тем не менее Год водяного Тигра будет более позитивный, чем предыдущие два года.

«Может показаться что ситуация складываться еще хуже, чем было. Сильно большое волнение в народе будет. Но это больше психосоматическое состояние у людей, потому что два года были очень тяжелые и очень много произошло личных драм в жизни людей и трагедий в их семьях», — сказала Sibnet.ru астролог.

По ее словам, энергии года дадут шанс восстановиться и психологически, и в плане физического здоровья. «Больше будет динамики и желания людей выходить на улицу, развлекаться, убрать с себя состояние тревоги. Кто-то в этом году перестанет подвергаться коллективной апатии, сможет легко выйти и адаптироваться к новым реалиям жизни», — заключила Любимова.

Тема: Прогнозы и предсказания
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Деловой гороскоп: удача придет к пяти знакам Зодиака
Гороскоп 2022 года: тройка лидеров на любовном фронте
Что предсказали Ванга, Нострадамус и Мессинг на 2022 год
смотреть все
Отношения #Оракул #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Солнечные очки
  • Как выбрать презерватив
Новости Сибири
Медведи Новосибирского зоопарка переедут в новые вольеры летом
Двое погибли и шестеро пострадали в ДТП в Бурятии
Енисей подтопил 13 участков в Лесосибирске
Пассажиры «скорой» пострадали в ДТП в Барнауле
Самое популярное
Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей
Стали известны обладатели новогоднего миллиарда
Россия изменила концепцию борьбы с преступностью
Новогодний выпуск шоу «Лучше всех!» покажут на Первом
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Самое обсуждаемое
31
Пять держав пообещали не использовать ядерное оружие
31
Украина нашла способ «победить» Россию
26
«Газпром» сообщил о рекордной добыче газа
26
Комендантский час ввели в Казахстане из‑за массовых беспорядков
25
Байден пообещал «решительный ответ» при вторжении России
Sibnet.Ru