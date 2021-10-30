Антитела к коронавирусу: что означают цифры в тесте

В каких случаях тест на антитела к коронавирусу полезен, как расшифровать его результаты и сколько антител должно быть, чтобы считать себя защищенным и не делать прививку?

Антитела — это специальные белки, вырабатываемые организмом в ответ на попадание вирусов или бактерий. Они взаимодействуют с антигеном вредителя и нейтрализуют инфекцию. Науке известны пять классов антител (сокращенно Ig), они обозначаются латиницей (А, М, G, Е, D). На практике почти все тесты исследуют наличие в крови иммуноглобулинов IgM и IgG, так как именно они борются с вирусом SARS-CoV-2.

Какие антитела важны

Антитела IgM начинают синтезироваться организмом на первой неделе заболевания — наука считает их маркерами острой первичной инфекции. Они пропадают через пару месяцев после заражения.

Иммуноглобулины IgG формируются медленнее — они начинают циркулировать в крови примерно через 21 день после контакта с вирусом или вакцинации. При этом они способны сохранять эффективность минимум полгода, а в некоторых случаях и дольше.

Определение виде и количества антител позволяет определить, болен ли человек в настоящий момент или переболел коронавирусом совсем недавно и сформирован ли долговременный иммунитет.

Уровень антител в организме человека зависит от множества факторов. В их числе — возраст, состояние иммунной системы, уровень стресса, давность встречи с антигеном вируса.

Когда тест на антитела полезен

Сдавать тест на антитела к вирусу SARS-CoV-2 имеет смысл, когда человек перенес заболевание, клинически похожее на коронавирусную инфекцию. При этом ПЦР-тест либо не проводился, либо по определенным причинам был отрицательным, прокомментировал Sibnet.ru главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«С клинической точки зрения отрицательный и ложноотрицательный результат ПЦР-теста может быть получен при позднем сроке взятия. Что это значит? Если мазок взят позднее семи суток с момента появления симптомов, высока вероятность, что вирус может уйти в нижние отделы дыхательных путей», — напомнил эксперт.

По словам Позднякова, в результате вирус будет присутствовать в организме, а в мазке из носоглотки определяться уже не будет. Чтобы развеять сомнения, потребуется сдать тест на антитела IgG минимум через месяц от предполагаемого начала болезни.

Кроме этого, тест на антитела полезен, если человек хочет проверить уровень антител до или после вакцинации. Или когда принимает решение о ревакцинации раньше рекомендованных медиками сроков.

Какие тесты на антитела бывают

Тесты на антитела бывают качественными и количественными. Первые просто показывают, есть антитела в организме или нет, а вторые позволяют узнать их концентрацию в крови и приблизительно оценить уровень защиты.

Все тест-системы применяют собственные единицы измерения. Например, могут использоваться единицы AU, ЕД, ОЕ. Чтобы унифицировать результаты, Всемирная организация здравоохранения утвердила универсальную единицу измерения BAU. В Сети есть специальные конверторы титра антител, которые автоматически переведут подобные значения в международные BAU.

Если IgM и IgG обнаружены вместе, возможна текущая инфекция, начало выздоровления или недавно перенесенное заболевание. Если IgM не обнаружены, а IgG присутствуют — человек переболел COVID-19 несколько месяцев назад или был успешно вакцинирован.

«У используемых тест-систем есть предел минимального и максимального порогового значения. В "Инвитро" сейчас проводят анализ на тест-системах "Вектор Бест" с минимальным пороговым значением 10 BAU/мл, и тест-системах "Abbott" с нижним порогом 7,1 BAU/мл», — говорит Поздняков.

Что означают цифры в тесте на антитела

На сайтах крупных лабораторий приводится различная классификация по расчетам уровня антител. Так, согласно данным разработчиков тест-системы «Вектор-Бест», показатели тестов можно интерпретировать следующим образом:

менее 10 BAU — антитела отсутствуют, организм не встречался с коронавирусом или вакциной

от 10 до 80 BAU — человек болел или был вакцинирован, но защиты от коронавируса практически нет, нужна прививка

от 80 до 150 BAU — защита от коронавируса сработает примерно в 50% случаев

свыше 150 BAU — достаточная защита от инфекции

от 600 BAU и выше — отличный уровень антител, защиты хватит на пять-шесть месяцев

Цифры в показателях уровня антител у переболевших граждан могут отличаться от людей, которым поставили прививку. Большинство исследований указывают, что у переболевшего коронавирусом человека показатель в среднем выше, чем у прошедшего вакцинацию.

Самые свежие данные указывают на то, что более 90% повторно заболевших и вакцинированных от коронавируса по тесту имели уровень антител менее 320 BAU. Но в любом случае вероятность заболеть также зависит от штамма, вирусной нагрузки, индивидуальных особенностей иммунитета и других дополнительных факторов.

Когда ревакцинироваться

Медики не рекомендуют принимать решение о ревакцинации, исходя из теста на антитела. Например, американская FDA предупреждает, что неверно интерпретированный результат увеличит риск заражения, если человек откажется от повторной прививки на основании теста.

«Пороговые уровни антител, выраженные в BAU и необходимые для решения вопросов о наличии иммунного ответа, о необходимости вакцинации или ревакцинации только отрабатываются и изучаются, но пока официально не используются», — уточняет Поздняков.

Эксперт подчеркивает, что с учетом эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор и Минздрав рекомендуют отталкиваться от сроков перенесенного заболевания, либо предшествующей вакцинации. Согласно этим рекомендациям, вакцинацию следует провести через шесть месяцев после перенесенного заболевания. И также через полгода сделать повторную привывку.