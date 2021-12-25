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Дочь Кадырова снова наградили медалью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат получила медаль «За защиту прав человека», сообщил телеканал «Грозный». 22-летняя девушка руководит Министерством культуры республики.

Дочь Кадырова получила медаль «за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни» республики, «сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа», отмечается в сообщении.

Глава Чечни в сентябре 2020 года назначил старшую дочь замминистра культуры, через год она возглавила министерство. Кадыров отметил, что Айшат «имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами».

До назначения Айшат Кадырова на протяжении нескольких лет возглавляла модный дом Firdaws, основанный ее матерью. В марте 2021 года Айшат уже получила одну из высших республиканских наград — медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».

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Uynachalnica

А кто им позволил все это со своей перестройкой и гласностью?

Иркут 69

Ну насмешили... Соловьиный помет уже прочно стал мемом. О каком доверии речь..? ☺️

Muzykant

Паразитам всегда хорошо живётся.

колобок11

Кто бы сомневался по поводу цен, за 30 лет нет ни одной положительной новости для простолюдин.
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