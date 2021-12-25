Дочь Кадырова снова наградили медалью

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат получила медаль «За защиту прав человека», сообщил телеканал «Грозный». 22-летняя девушка руководит Министерством культуры республики.

Дочь Кадырова получила медаль «за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни» республики, «сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа», отмечается в сообщении.

Глава Чечни в сентябре 2020 года назначил старшую дочь замминистра культуры, через год она возглавила министерство. Кадыров отметил, что Айшат «имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами».

До назначения Айшат Кадырова на протяжении нескольких лет возглавляла модный дом Firdaws, основанный ее матерью. В марте 2021 года Айшат уже получила одну из высших республиканских наград — медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».