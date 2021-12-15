Дорогой картофель повысил стоимость оливье в Енисейской Сибири

Статистики посчитали насколько подорожал оливье в Красноярском крае, Туве и Хакасии, везде продукты для салата стали стоить дороже, сообщает Красноярскстат.

Для анализа использовали следующий состав: четыре яйца, 300 граммов вареной колбасы, 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 500 граммов маринованных овощей (зеленый консервированный горошек и маринованные огурцы), 100 граммов репчатого лука и 200 граммов майонеза. В расчете использовались средние по региону цены за ноябрь этого и прошлого годов.

Стоимость ингредиентов для приготовления оливье красноярским хозяйкам обойдется в 355,79 рубля. За год блюдо подорожало на 15,7%. Подорожали все ингредиенты. Значительней всего подорожал картофель – по сравнению с ноябрем предыдущего года на 82%.

В Хакасии стоимость ингредиентов для приготовления «Оливье» составит 341,22 рубля, блюдо подорожало на 17,3%. Дороже всего оливье обойдется жителям Тувы, им необходимо будет потратить 340,03 рубля (рост на 21,5%). Как и в соседних регионах, цена выросла в основном из-за картофеля.