Бровист из Омска стала номинанткой на рекорд Гиннеcса

Омичка Ангелина Вершинина будет претендовать на попадание в книгу рекордов Гиннеcса в составе участников самого массового ламинирования бровей, сообщила бьюти-мастер в своем Instagram.

Попытка установить рекорд Гиннеcса по самому массовому ламинированию ресниц и бровей прошла на прошлой неделе. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проводилось онлайн, в нем участвовали более 500 мастеров со всей России.

«Я единственная, кто делал сразу две процедуры — лами ресниц и бровей, у девушки перманент на бровях и больше года наращивания ресниц, которые убили ресницы в хлам, будем восстанавливать и добиваться лучшего результата», — написала бровист.

Рекорд России зафиксировали и направили данные в Лондон, где специальная комиссия примет решение по включению его в книгу.