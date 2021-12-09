Швеи в колонии примерили платья в стиле рококо и Голливуд. ФОТО

Осужденные в женской колонии провели показ мод, они показали исторические платья от эпохи рококо до Голливуда 30-х годов, сообщает ГУФСИН по Новосибирской области.

Все платья изготовила мастер производственного обучения колонии № 9 Елена Парфенова. Пошив необычных платьев — ее хобби. Моделями стали осужденные, проходящие обучение в группах «Оператор швейного оборудования» и «Швея».

Женщины на «подиуме» показали 12 образов от раннего рококо до Голливуда 30-тых годов прошлого столетия. Каждый образ сочетал в себе культуру нанесения макияжа, прически, а также умение демонстрировать костюм и донести до зрителя образ определенной эпохи.