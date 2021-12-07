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Красноярская семья получила срок за покупку ребенка за 25 тысяч рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Семья в Красноярске заплатила беременной женщине 25 тысяч рублей, чтобы она родила ребенка представившись другой женщиной, а затем отдала ей малыша, в итоге суд вынес приговор и рожавшей, и приемным родителям, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 30-летняя жительница Красноярска во время беременности третьим ребенком через знакомых нашла семью, желающую взять на воспитание младенца.

В апреле 2020 года она родила мальчика в роддоме, показав паспорт женщины, которой затем передала после выписки ребенка. Ей передали 25 тысяч рублей.

«Они сказали, ты под своим именем родишь, как мы потом будем усыновлять, это много времени займет. Муж ее предложил. Я по ее паспорту сделала УЗИ и легла в роддом», — рассказала женщина на оперативном видео СК РФ.

Полицейским женщина рассказала, что в роддоме она передумала отдавать сына, но у нее не было телефона, чтобы отменить договоренность. После выписки семья забрала ребенка у женщины и не отдавала. Правоохранительные органы забрали ребенка из семьи и отправили в дом ребенка.

Приговором суда женщине, родившей ребенка, назначено 4 года лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения 12-летнего возраста младшим ребенком подсудимой. Другим подсудимым – от 3,5 лет до 3 лет 8 месяцев условно с испытательным сроком 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

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