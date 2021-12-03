Штамм «омикрон» вызвал рекордную вспышку заболеваемости

Беспрецедентная заболеваемость коронавирусом зафиксирована в провинции ЮАР Гаутенг, которая стала эпицентром вспышки штамма «омикрон».

Исследование показало, что «омикрон» в этой провинции превалирует над остальными штаммами, а коэффициент его распространения ученые оценивают в рекордные 6,3 — этот индекс показывает, сколько человек может заразить один больной COVID-19.

Для штамма «дельта» индекс репродукции составляет 5. Также отмечается, что доля положительных тестов на коронавирус выросла в регионе с 2% в середине ноября до 24% на этой неделе, пишет Guardian.

Международные эксперты считают, что новый штамм коронавируса «омикрон» способен изменить весь ход пандемии. Выявленный в Южной Африке вариант отличает множество мутаций, которые повышают заразность и снижают эффективность вакцин.