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Штамм «омикрон» вызвал рекордную вспышку заболеваемости

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Беспрецедентная заболеваемость коронавирусом зафиксирована в провинции ЮАР Гаутенг, которая стала эпицентром вспышки штамма «омикрон».

Исследование показало, что «омикрон» в этой провинции превалирует над остальными штаммами, а коэффициент его распространения ученые оценивают в рекордные 6,3 — этот индекс показывает, сколько человек может заразить один больной COVID-19.

Для штамма «дельта» индекс репродукции составляет 5. Также отмечается, что доля положительных тестов на коронавирус выросла в регионе с 2% в середине ноября до 24% на этой неделе, пишет Guardian.

Международные эксперты считают, что новый штамм коронавируса «омикрон» способен изменить весь ход пандемии. Выявленный в Южной Африке вариант отличает множество мутаций, которые повышают заразность и снижают эффективность вакцин.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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