Обязательную вакцинацию для пожилых ввели в Омской области

Жители Омской области старше 60 лет будут обязаны привиться от коронавируса, постановило региональное управление Роспотребнадзора.

Постановление, подписанное главой управления Александром Кригой, появилось на сайте ведомства в четверг. Обязательная вакцинация связана с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе среди старшего возраста, а также высокой смертностью в этой категории.

«Уровень вакцинации в этой категории недостаточен — 36% имеют законченную вакцинацию», — говорится в постановлении.

Согласно документу, омичи старше 60 лет должны привиться первым компонентом вакцины до 24 декабря 2021 года, вторым компонентом — до 15 января 2022 года.