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Обязательную вакцинацию для пожилых ввели в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Peru

Жители Омской области старше 60 лет будут обязаны привиться от коронавируса, постановило региональное управление Роспотребнадзора.

Постановление, подписанное главой управления Александром Кригой, появилось на сайте ведомства в четверг. Обязательная вакцинация связана с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе среди старшего возраста, а также высокой смертностью в этой категории.

«Уровень вакцинации в этой категории недостаточен — 36% имеют законченную вакцинацию», — говорится в постановлении.

Согласно документу, омичи старше 60 лет должны привиться первым компонентом вакцины до 24 декабря 2021 года, вторым компонентом — до 15 января 2022 года.

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