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Раздельный сбор мусора введут на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Контейнеры для раздельного сбора мусора установили на одном из крупнейших пляжей Байкала. Они начнут работать весной 2022 года, сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Площадка для раздельного сбора отходов, созданная на Сарайском пляже Прибайкальского национального парка на острове Ольхон, готова к эксплуатации. Она станет первым подобным объектом на особо охраняемой природной территории. Функционировать объект начнет весной 2022 года

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Металл, стекло и пластик теперь будут собираться в отдельные емкости и транспортироваться на материк: на полигон в местности Имел-Кутул, откуда фракции направят на переработку.

Прибайкальский нацпарк станет третьей российской особо охраняемой природной территорией, на которой применят раздельный сбор мусора. Первые — Забайкальский национальный парк (Республика Бурятия) и национальный парк «Чикой» (Забайкальский край).

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