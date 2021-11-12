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Открылся первый магазин мусора с берегов Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Иркутские экоактивисты открыли супермаркет, где можно купить мусор с побережья Байкала, – собранные средства пойдут на организацию уборок и экопросвещение местных жителей.

«Цена каждого товара оправдана тем ущербом, который он наносит природе: ресурсы на производство упаковки, сроки и особенности разложения, стоимость логистики и переработки», — пояснили создатели магазина в соцсетях.

Стоимость товаров подсчитал профессиональный эколог. Согласно сайту магазина, например, зубная щетка стоит более 300 рублей, батарейки — более 10 тысяч рублей, это самый дорогой товар.

Магазин работает три дня, за это время активисты заработали уже 50 тысяч рублей. Активисты пояснили, что товары в онлайн-магазине покупают символически, то есть клиенты из других городов не забирают его себе.

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