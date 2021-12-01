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Ограничения по COVID в Томской области продлили на неопределенный срок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Оперштаб Томской области продлил на неопределенный срок ограничения, связанные с распространением коронавируса, сообщил в среду департамент здравоохранения региона.

«Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Томской области снизились с прошлой недели на 10%. Ежесуточно выявляется примерно одинаковое количество заболевших. Да, их до сих пор много, но цифра стабильна, она не растет. Как мы и обещали, при первых признаках стабилизации ситуации мы первым делом пойдем на смягчение мер для бизнеса и людей. Сегодняшняя обстановка позволяет это сделать», — сказал губернатор Сергей Жвачкин.

В Томской области QR-коды обязательны в общепите, кинотеатрах, театрах, библиотеках, спортобъектах, салонах красоты, гостиницах, хостелах, санаториях. ТРЦ будут работать без кодов.

«Кинозалы, клубы, залы для боулинга, бильярда, караоке и другие развлекательные учреждения, а также кафе и рестораны могут возобновить работу при условии заполнения не более чем на 70%. Детские развлекательные центры — при заполнении наполовину», — говорится в сообщении.

Эти учреждения продолжают работать по QR-кодам или ПЦР-тестам. При соблюдении этих условий разрешена работа развлекательных учреждений в вечернее и ночное время.

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COVID19 #Новости COVID19
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