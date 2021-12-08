Защита жилья: умный дом Ritmix в «режиме отпуска»

Тревога за безопасность жилья часто портит отдых людям, уехавшим в отпуск. Снять головную боль поможет умный дом. Его системы выстроят многоуровневую защиту — от непрошеных гостей, протечек воды и многих других угроз. И все это за совсем небольшие деньги.

Многие считают, что умный дом — сложные и дорогие системы. Что-то из области научной фантастики. На самом деле, это давно уже не фантастика. И позволить установить такую систему может каждый желающий.

Умный дом представляет собой набор датчиков, связанных в единую систему. Они могут работать как автономно, так и централизовано — под контролем специального устройства. Управляет всем этим хозяйством приложение на смартфоне.

Многие производители предлагают своеобразные конструкторы. Из его элементов можно легко собрать умный дом под конкретные задачи хозяина жилья. Такое готовое решение представляет известный бренд портативной электроники — Ritmix.

Датчик протечки

Настоящий кошмар любого отпускника на отдыхе — течь из трубы, когда вода в отсутствие хозяев квартиры заливает соседей с недавно сделанным ремонтом. От катастрофы спасет датчик протечки.

Зафиксировав воду, датчик тут же отправит тревожное сообщение на смартфон. Хозяин квартиры сможет позвонить соседям, друзьям или родственникам, чтобы те оперативно перекрыли трубы и вызвали сантехников. Главное, не забыть им перед отпуском оставить ключи.

Ritmix предлагает недорогой и эффективный датчик SDT-300-Tuya. Это компактный прибор, подключаемый к Сети по Wi-Fi. Он состоит из основной части и выносного сенсора для труднодоступных мест — под ванной, батареей, за стиральной или посудомоечной машиной, между стеной и душевой кабиной. При срабатывании он не только отправляет уведомление на смартфон, но и издает звуковой сигнал.

Датчик SDT-300-Tuya легко крепится на любой поверхности

Датчик легко крепится на любой вертикальной поверхности с помощью двухстороннего скотча. Он не требует никаких дополнительных проводов для питания и передачи сигнала. Прибор очень экономичен. Одной батарейки хватит от полугода до трех лет, в зависимости от количества срабатываний.

Добавление умного устройства так же просто, как и сопряжение беспроводных наушников к смартфону. Нужно просто найти датчик в приложении Tuya Smart и добавить его, указав пароль от беспроводной сети Wi-Fi.

Датчик открытия двери

Почти не встречаются люди, которых хотя бы изредка не мучил вопрос, закрыли ли они дверь после ухода из дома. В такой ситуации поможет датчик открытия/закрытия. Он также просигнализирует, когда злоумышленники попытаются проникнуть в квартиру.

С этими задачами прекрасно справится датчик Ritmix SDT-100-Tuya. Он работает по Wi-Fi и его можно установить не только на двери, но и окна, форточки, дверцы или ящики. При несанкционированном открытии устройство оправляет уведомление в приложение на смартфон. Ему можно также создавать сценарии совместной работы с другими устройствами.

Датчик SDT-100-Tuya просигнализирует, когда злоумышленники попытаются проникнуть в квартиру

Закрепляется датчик и его ответная часть на двустороннем скотче. Легкий и компактный он не требует проводов для питания и передачи сигнала. Для добавления его нужно просто найти в приложении Tuya Smart. Работать на одной батарейке устройство сможет от нескольких месяцев до года.

Умная розетка

В арсенале умного дома есть устройство, позволяющее раз и навсегда снять вопрос: «Выключил ли я утюг?» Это относительно простой, но очень полезный прибор, без которого, привыкнув, обойтись уже очень сложно.

Ritmix предлагает удобное и надежное устройство SEL-100-Tuya. Его можно подключить в обычную розетку электросети переменного тока на 220 вольт, имеющую контакт заземления, расположенную на стене, в удлинителе или сетевом фильтре.

Умная розетка SEL-100-Tuya может работать по таймеру или по расписанию

Дистанционное включение или выключение любого бытового прибора станет доступным, если его запитать током от умной розетки. Добавив SEL-100-Tuya в приложение Tuya Smart можно создавать сценарии работы с другими устройствами умного дома, настроить работу по таймеру или по расписанию, а также научить ее подчиняться голосовым помощникам «Алиса», Amazon Echo или Google Home.

SEL-100-Tuya позволит также получать информацию об энергопотреблении подключенных к ней приборов. Это позволит сделать дом не только умным, но и экономным.

Камера видеонаблюдения

Ничто так не успокаивает хозяев, как непосредственный визуальный контроль за своим жильем. Постоянно следить в режиме онлайн за всем, что происходит в доме и на прилегающей территории, позволит умная камера.

Ritmix предлагает уличную поворотную Wi-Fi камеру IPC-277S. Это современная полнофункциональная поворотная система в защищенном корпусе. Ее можно использовать для наблюдения за домом, подъездом, дачей, гаражом, двором, придомовой территории, детской площадкой. Установить камеру можно и в помещении.

Камера работает в трех режимах: дневная съемка без подсветки, черно-белое ночное видео с инфракрасной подсветкой, цветное ночное видео с белой светодиодной подсветкой. Режимы могут переключаться автоматически.

IPC-277S имеет функцию Smart Track — автоматическое отслеживание движущегося объекта. Устройство поддерживает двустороннюю аудиосвязь. Предусмотрен особый охранный режим — включение сирены камеры при обнаружении движения с миганием красного и синего световых индикаторов.

Камера IPC-277S имеет функцию автоматического отслеживания движущегося объекта

Для работы камеры нужно установить приложение YCC365 Plus. Тогда ей можно будет управлять со смартфона или планшета. Она поддерживает поворот объектива по горизонтали и вертикали, приближение изображения.

Помимо прямой трансляции, устройство записывает видео в разрешении Full HD на карту памяти или облачное хранилище, к которым есть удаленный доступ. К Сети камера подключается с помощью Wi-Fi или кабеля.